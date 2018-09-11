مدرب الأرجنتين: القميص رقم 10 يخص ميسي فقط

المصدر: د ب أ

أكد المدير الفني المؤقت للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني، أن القميص رقم 10 في فريقه يخص النجم الكبير ليونيل ميسي ولن يرتديه أي لاعب أخر حتى يقرر قائد برشلونة الإسباني بشأن مستقبله مع المنتخب الوطني.

وقال سكالوني على هامش لقاء الأرجنتين وكولومبيا وديا مساء اليوم الثلاثاء: "القميص رقم 10 يخص ميسي حتى يقول هو إذا كان سيستمر أو لا، لسنا نحن الذين نرفض وجوده ولهذا اتخذت قرار بألا يستخدمه أحد، ولكن في المستقبل سنرى ما سيحدث".

وأشار سكالوني أنه سيسعى خلال تواجد ميسي خارج المنتخب الأرجنتيني لتدعيم الأخير وجعله أكثر قوة حتى يشعر النجم الكبير بالراحة بشكل أكبر إذا ما قرر أن يعود لصفوف الفريق.

واستطرد قائلا: "الفريق يخسر كثيرا بكل تأكيد عندما يكون اللاعب الأفضل في العالم غير موجود بالملعب".

وكان ميسي قد نشر صورة له مع عائلته على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أول أمس الأحد وهو يرتدي سروالا قصيرا يحمل شعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وأنعشت هذه الصورة آمال الجماهير التي تترقب عودة ميسي سريعا للمنتخب الأرجنتيني الذي يحمل شارة قيادته.

وابتعد مهاجم برشلونة عن المنتخب الأرجنتيني بهدوء عقب خروج الأخير مبكرا من منافسات بطولة كأس العالم على يد فرنسا وكان ذلك في دور الستة عشر، حيث لم يتحدث طوال الفترة الماضية عبر وسائل الإعلام عن أي أمور تتعلق بمنتخب "التانجو".

وأخبر ميسي من خلال مكالمة هاتفية المدرب الجديد للمنتخب الأرجنتيني بأنه لن يشارك مع الفريق في جولته بالولايات المتحدة الأميركية.