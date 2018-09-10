لأول مرة.. صلاح ينافس على جائزة التشكيلة المثالية

دخل اسم النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين الـ55 للوجود ضمن التشكيلة المثالية للموسم الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، لينافس الفرعون المصري على جائزة أخرى في حفل فيفا "The Best" المقبل.
وشملت القائمة عدة وجوه جديدة كان على رأسها صلاح بالإضافة إلى فيرجيل فان دايك ومارك أندريه تير شتيغن وجوشوا كيميتش وديجان لوفرين وساديو ماني ويري مينا وبنجامين بافارد وكيران تريبيير وسيمي فيرساليكو وكايل ووكر.
هل تعلم 🤔⁉️— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨
تشمل قائمة الـ55 مرشح للتشكيلة المثالية هذا الموسم 1⃣1⃣ لاعب يظهر للمرة الأولى:
فيرجيل فان دايك-جوشوا كيميش-ديان لوفرين-ساديو ماني-ياري مينا-بنجامين بافارد- تير شتيجن-كيران تريبيير-سيمي فرساليكو- كايل ووكر - و... 🇪🇬👑 😎@MoSalah #FIFAFootballAwards #TheBest pic.twitter.com/7t7XBIzms4
وينافس محمد صلاح على جائزة "The Best" كلا من الكرواتي لوكا مورديتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد أن خسر صراع أفضل لاعب في أوروبا لصالح مودريتش.
كما تشمل القائمة جميع اللاعبين الـ11 الذين بدأوا كأساسيين مع ريال مدريد في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.
هل تعلم🤔⁉️— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨
جميع اللاعبين الـ11 الذين بدأوا كأساسيين مع ريال مدريد في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مرشحين ضمن قائمة الـ55 لاعب للتشكيلة المثالية #World11#FIFAFootballAwards #TheBest pic.twitter.com/ia5HH21FPx
وفي التشكيلة المثالية هناك مرشحان ظهرا ضمن الـ55 لاعبا في جميع قوائم المرشحين للتشكيلة منذ بدايتها في موسم 2004-2005، هما كريستيانو وبوفون .
هل تعلم 🤔⁉️— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨
هناك مرشحان ظهرا ضمن الـ55 لاعب في جميع قوائم المرشحين للتشكيلة المثالية #World11 منذ بدايتها في موسم 2004-2005، هما ⬅️ كريستيانو وبوفون 👇#FIFAFootballAwards #TheBest pic.twitter.com/PW1PFx22aB
وتعد أكثر دولة ممثلة في قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية أسبانيا بـ 9 لاعبين، يليها بطلة كأس العالم فرنسا 8 لاعبين ثم البرازيل 6 لاعبين وصيف كأس العالم كرواتيا 5 لاعبين) أخيرا بلجيكا 4 لاعبين.
هل تعلم🤔⁉️— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨
أكثر دولة ممثلة في قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية ⬅️ أسبانيا🇪🇸 (9 لاعبين).
يليها بطلة كأس العالم⬅️ فرنسا🇫🇷 (8 لاعبين)
ثم⬅️ البرازيل🇧🇷 (6 لاعبين)
وصيف كأس العالم⬅️ كرواتيا🇭🇷 (5 لاعبين)
أخيراً⬅️ بلجيكا 🇧🇪 (4 لاعبين)#FIFAFootballAwards #TheBest pic.twitter.com/Geifuevb6z
وتضم:
5 مرشحين لمركز حارس المرمى
جوائز 👑 #TheBest من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨
المرشحون للتشكيلة المثالية #World11 لأفضل 11 لاعب بعد تصويت 25.000 لاعب محترف من حول العالم
5⃣ مرشحون لمركز حارس المرمى
الإعلان عن التشكيلة الفائزة في حفل جوائز #TheBest يوم 24 سبتمبر#FIFAFootbllAwards pic.twitter.com/Iu6MFJTw6f
20 مرشحا لمركز المدافع
جوائز 👑 #TheBest من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨
المرشحون للتشكيلة المثالية #World11 لأفضل 11 لاعب بعد تصويت 25.000 لاعب محترف من حول العالم
20 مرشح لمركز المدافع
الإعلان عن التشكيلة الفائزة في حفل جوائز #TheBest يوم 24 سبتمبر#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/RIVFroHhTE
15 مرشحا لمركز خط الوسط
جوائز 👑 #TheBest من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨
المرشحون للتشكيلة المثالية #World11 لأفضل 11 لاعب بعد تصويت 25.000 لاعب محترف من حول العالم
15 مرشح لمركز خط الوسط
الإعلان عن التشكيلة الفائزة في حفل جوائز #TheBest يوم 24 سبتمبر#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/ljb55gekvF
15 مرشحا لمركز المهاجم
جوائز 👑 #TheBest من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨
المرشحون للتشكيلة المثالية #World11 لأفضل 11 لاعب بعد تصويت 25.000 لاعب محترف من حول العالم
15 مرشح لمركز المهاجم
الإعلان عن التشكيلة الفائزة في حفل جوائز #TheBest يوم 24 سبتمبر#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/r3KzACs3tR