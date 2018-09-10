لأول مرة.. صلاح ينافس على جائزة التشكيلة المثالية

المصدر: البيان الالكتروني

دخل اسم النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين الـ55 للوجود ضمن التشكيلة المثالية للموسم الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، لينافس الفرعون المصري على جائزة أخرى في حفل فيفا "The Best" المقبل.

وشملت القائمة عدة وجوه جديدة كان على رأسها صلاح بالإضافة إلى فيرجيل فان دايك ومارك أندريه تير شتيغن وجوشوا كيميتش وديجان لوفرين وساديو ماني ويري مينا وبنجامين بافارد وكيران تريبيير وسيمي فيرساليكو وكايل ووكر.

هل تعلم 🤔⁉️

تشمل قائمة الـ55 مرشح للتشكيلة المثالية هذا الموسم 1⃣1⃣ لاعب يظهر للمرة الأولى:

فيرجيل فان دايك-جوشوا كيميش-ديان لوفرين-ساديو ماني-ياري مينا-بنجامين بافارد- تير شتيجن-كيران تريبيير-سيمي فرساليكو- كايل ووكر - و... 🇪🇬👑 😎@MoSalah #FIFAFootballAwards #TheBest pic.twitter.com/7t7XBIzms4 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨

وينافس محمد صلاح على جائزة "The Best" كلا من الكرواتي لوكا مورديتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد أن خسر صراع أفضل لاعب في أوروبا لصالح مودريتش.

كما تشمل القائمة جميع اللاعبين الـ11 الذين بدأوا كأساسيين مع ريال مدريد في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

هل تعلم🤔⁉️

جميع اللاعبين الـ11 الذين بدأوا كأساسيين مع ريال مدريد في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مرشحين ضمن قائمة الـ55 لاعب للتشكيلة المثالية #World11#FIFAFootballAwards #TheBest pic.twitter.com/ia5HH21FPx — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨

وفي التشكيلة المثالية هناك مرشحان ظهرا ضمن الـ55 لاعبا في جميع قوائم المرشحين للتشكيلة منذ بدايتها في موسم 2004-2005، هما كريستيانو وبوفون .

هل تعلم 🤔⁉️

هناك مرشحان ظهرا ضمن الـ55 لاعب في جميع قوائم المرشحين للتشكيلة المثالية #World11 منذ بدايتها في موسم 2004-2005، هما ⬅️ كريستيانو وبوفون 👇#FIFAFootballAwards #TheBest pic.twitter.com/PW1PFx22aB — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨

وتعد أكثر دولة ممثلة في قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية أسبانيا بـ 9 لاعبين، يليها بطلة كأس العالم فرنسا 8 لاعبين ثم البرازيل 6 لاعبين وصيف كأس العالم كرواتيا 5 لاعبين) أخيرا بلجيكا 4 لاعبين.

هل تعلم🤔⁉️

أكثر دولة ممثلة في قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية ⬅️ أسبانيا🇪🇸 (9 لاعبين).

يليها بطلة كأس العالم⬅️ فرنسا🇫🇷 (8 لاعبين)

ثم⬅️ البرازيل🇧🇷 (6 لاعبين)

وصيف كأس العالم⬅️ كرواتيا🇭🇷 (5 لاعبين)

أخيراً⬅️ بلجيكا 🇧🇪 (4 لاعبين)#FIFAFootballAwards #TheBest pic.twitter.com/Geifuevb6z — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨

وتضم:

5 مرشحين لمركز حارس المرمى

جوائز 👑 #TheBest من FIFA

المرشحون للتشكيلة المثالية #World11 لأفضل 11 لاعب بعد تصويت 25.000 لاعب محترف من حول العالم

5⃣ مرشحون لمركز حارس المرمى

الإعلان عن التشكيلة الفائزة في حفل جوائز #TheBest يوم 24 سبتمبر#FIFAFootbllAwards pic.twitter.com/Iu6MFJTw6f — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨

20 مرشحا لمركز المدافع

جوائز 👑 #TheBest من FIFA

المرشحون للتشكيلة المثالية #World11 لأفضل 11 لاعب بعد تصويت 25.000 لاعب محترف من حول العالم

20 مرشح لمركز المدافع

الإعلان عن التشكيلة الفائزة في حفل جوائز #TheBest يوم 24 سبتمبر#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/RIVFroHhTE — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨

15 مرشحا لمركز خط الوسط

جوائز 👑 #TheBest من FIFA

المرشحون للتشكيلة المثالية #World11 لأفضل 11 لاعب بعد تصويت 25.000 لاعب محترف من حول العالم

15 مرشح لمركز خط الوسط

الإعلان عن التشكيلة الفائزة في حفل جوائز #TheBest يوم 24 سبتمبر#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/ljb55gekvF — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨

15 مرشحا لمركز المهاجم