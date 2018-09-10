لأول مرة.. صلاح ينافس على جائزة التشكيلة المثالية

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

دخل اسم النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين الـ55 للوجود ضمن التشكيلة المثالية للموسم الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، لينافس الفرعون المصري على جائزة أخرى في حفل فيفا "The Best" المقبل.

وشملت القائمة عدة وجوه جديدة كان على رأسها صلاح بالإضافة إلى فيرجيل فان دايك ومارك أندريه تير شتيغن وجوشوا كيميتش وديجان لوفرين وساديو ماني ويري مينا وبنجامين بافارد وكيران تريبيير وسيمي فيرساليكو وكايل ووكر.

وينافس محمد صلاح على جائزة "The Best"  كلا من الكرواتي لوكا مورديتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد أن خسر صراع أفضل لاعب في أوروبا لصالح مودريتش.

كما تشمل القائمة جميع اللاعبين الـ11 الذين بدأوا كأساسيين مع ريال مدريد في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي التشكيلة المثالية هناك مرشحان ظهرا ضمن الـ55 لاعبا في جميع قوائم المرشحين للتشكيلة منذ بدايتها في موسم 2004-2005، هما كريستيانو وبوفون .

وتعد أكثر دولة ممثلة في قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية أسبانيا بـ 9 لاعبين، يليها بطلة كأس العالم فرنسا 8 لاعبين  ثم البرازيل 6 لاعبين  وصيف كأس العالم كرواتيا 5 لاعبين) أخيرا بلجيكا  4 لاعبين.

وتضم:

5 مرشحين لمركز حارس المرمى

20 مرشحا لمركز المدافع

15 مرشحا لمركز خط الوسط

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