إنريكي: ميسي أفضل لاعب في العالم وليس مودريتش

المصدر: د ب ا

رفض لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا ما يروج له الكثيرون بأن الكرواتي لوكا مودريتش هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، مؤكدا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مازال الأفضل في العالم.

وقال إنريكي اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي على هامش المواجهة أمام كرواتيا غدا الثلاثاء في دوري الأمم الأوروبي "أفضل لاعب في العالم هو ليو ميسي، إنه يتفوق على جميع اللاعبين".

وفاز مودريتش بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل الاتحاد الأوروبي (يويفا) كما يتنافس مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأشار إنريكي "رأيت كرواتيا تنافس بشكل جيد جدا في كأس العالم، لديها لاعبون على أعلى مستوى، تدافع وتهاجم كفريق لكن ميسي في رأيي هو الأفضل في العالم".

وسبق لإنريكي تدريب ميسي خلال فترة توليه منصب المدير الفني لنادي برشلونة.