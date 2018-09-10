ميسي ضمن المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2018

المصدر: د ب ا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) اليوم الاثنين المرشحين لدخول التشكيلة المثالية لعام 2018، وقد تضمنت القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

وكشف الفيفا وفيفبرو عن قائمة من 55 لاعبا مرشحا للتشكيلة المثالية التي تضم أفضل 11 لاعبا حول العالم، عام 2018.

وتضمنت قائمة المرشحين النجم ميسي الذي غاب، للمرة الأولى منذ عام 2006، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، والتي اقتصرت على البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح والكرواتي لوكا مودريتش.

وكان غياب ميسي عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الفيفا للأفضل بمثابة مفاجأة، حيث احتكر مع النجم البرتغالي رونالدو، الجائزة منذ عام 2008.

ويجرى الإعلان عن الفائز بجائزة الفيفا من بين، صلاح لاعب ليفربول ورونالدو لاعب يوفنتوس ومودريتش لاعب ريال مدريد، خلال الحفل المقرر بالعاصمة البريطانية لندن في 24 سبتمبر الجاري.

وفي صراع الدخول ضمن التشكيلة المثالي لعام 2018، يتنافس ميسي مع رونالدو وصلاح ونجوم آخرين أمثال نيمار وأنطوان غريزمان ووبرت ليفاندوفسكي.

والجدير بالذكر أن توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد كان الغائب الوحيد، من التشكيلة المثالية لعام 2017، عن قائمة المرشحين التي أعلنت اليوم.