راموس يهاجم رونالدو

المصدر: البيان الالكتروني

قال المدافع الإسباني سيرخيو راموس إن زميله في ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، استحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الأسبوع الماضي، متفوقاً على زميله السابق، كريستيانو رونالدو.

ووفقا لسكاي نيوم عربية، "هاجم" راموس زميله السابق رونالدو بشكل غير مباشر، خلال تصريحاته بشأن مودريتش.

وقال راموس: "بعض اللاعبين لديهم اسم أكبر وطرق تسويقية أفضل، ولكن مودريتش استحق الحصول على الجائزة".

وبدا أن راموس كان يقصد رونالدو بذلك التصريح، فاللاعب البرتغالي يعد من أكثر اللاعبين شعبية في العالم، مع قيمة تسويقية "هائلة".

وأضاف قائد ريال مدريد: "مودريتش من اللاعبين القلائل جدا الذين سأكون سعيدا إذا فاز بجائزة أفضل لاعب بالعالم، بقدر سعادتي إذا ما أعطوني الجائزة شخصيا".

وينافس مودريتش مع رونالدو وصلاح على جائزة "ذا بيست" "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في عام 2018 بعد أسابيع، والتي أكد راموس أنه يتمنى لمودريتش الحصول عليها.

وتأتي تصريحات راموس لتؤكد أن مغادرة رونالدو لصفوف "الأبيض الملكي" لم تكن "ودية" أبداً، وتأتي مكملة لسلسلة من "التجاهلات" التي قام بها ريال مدريد تجاه نجمه السابق، الذي قضى 9 مواسم مع بطل أوروبا.