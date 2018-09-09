الأرجنتين.. ثلاثية في غياب ميسي

المصدر: لوس أنجليس –وكالات

حقق المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم فوزاً كبيراً على نظيره الغواتيمالي 3- 0 في مباراة ودية أقيمت بينهما في مدينة لوس أنجليس الأميركية، في غياب ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني. وسجل أهداف المنتخب الأرجنتيني غونزالو مارتينيز من ركلة جزاء (27) وجيوفاني لو سيلسو (35) وجيوفاني سيميوني (44). وشهد الشوط الثاني من المباراة خشونة زائدة بين لاعبي المنتخبين .

ولم يستدعِ المدرب المؤقت للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، والذي يتولى المهمة حالياً إثر إقالة خورخي سامباولي بعد مونديال روسيا، عدداً من اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في كأس العالم، مثل ميسي وأنخل دي ماريا ونيكولاس أوتامندي وسيرخيو أغويرو وغونزالو هيغواين.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت في أغسطس، إلى أن ميسي طلب إعفاءه في الوقت الراهن من المشاركة مع المنتخب في المباريات الودية. من جهته، قال سكالوني الشهر الماضي، إنه تحدث إلى ميسي «وانطلاقاً من هذه المحادثة أعلنت تشكيلتي. لم نتحدث عما يمكن أن يحصل مستقبلاً. نحن نعرف ما يمثله ميسي لنا، وسنرى ما سيحصل في المستقبل».