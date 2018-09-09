المصدر: نيويورك - وكالات

قاد نيمار وروبرتو فيرمينو المنتخب البرازيلي لكرة القدم للفوز 2-0 على مضيفه منتخب الولايات المتحدة، أول من أمس، في مباراة ودية كانت الأولى للسيليساو بعد الخروج من الدور ربع النهائي لكأس العالم في روسيا على يد بلجيكا.

وفي المباراة التي أقيمت في إيست راثرفورد بولاية نيوجرسي، حقق المنتخب الأميركي الجنوبي فوزه الحادي عشر توالياً على نظيره الشمالي الذي يمضي في عملية إعادة بعد الفشل في التأهل إلى مونديال 2018.

وهيمن المنتخب البرازيلي على المباراة من البداية، وافتتح التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق فيرمينو. وأتى الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، من ركلة جزاء انبرى لها نيمار، وسجل من خلالها هدف البرازيل الثاني، وهدفه الـ 58 في 91 مباراة دولية مع منتخب بلاده.