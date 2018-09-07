ريفر بليت عن رفض ضم ميسي: نملك لاعبين مثله

المصدر: وكالات

كشف لاعب ومدرب ريفر بليت السابق، إدواردو أبراميان، أنه تولى اختبار مهاجم برشلونة النجم ليونيل ميسي أثناء طفولته وأراد ضمه، لكن إدارة النادي حالت دون رغبته.

وقال أبراميان في تصريحات لموقع Goal America، إنه انبهر من أداء ميسي الذي تدرب تحت إمرته على مدار أسبوع، مبرزاً أنه سجل 12 هدفاً تقريباً في أول جلسة تدريبات.

وأضاف أنه أبلغ إدارة النادي الواقع في العاصمة بوينوس آيرس رغبته في ضمه كونه "لاعباً استثنائياً"، لكن الإدارة كان عليها أن تجد محل إقامة، لكي يتمكن والد ميسي وأسرته من الانتقال للعيش به.

وانتقد أبراميان أن الإدارة لم ترغب في الاستثمار في ميسي المولود في مدينة روزاريو في 24 يونيو 1987، مبرزاً أنه عندما قال إن اللاعب يتمتع بقدرات كبيرة، لكن كان الرد أن النادي يمتلك لاعبين مثله، وأن ليو يرغب في العودة لمنزله.

وأبدى أبراميان آسفه لأن النادي لم يفهم أن الاستثمار لم يكن شيئاً، عندما استثمر بوكا جونيورز في دييغو ماردونا، كان هو قد لعب في دوري الدرجة الأولى مع أرخنتينوس جونيورز، لكن بوكا اتخذ قراراً أتى بثماره، كان على ريفر أن يفعل نفس الأمر مع ميسي".