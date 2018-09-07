إيقاف مبابي ثلاث مباريات في الدوري الفرنسي

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أول من أمس أن لجنة الانضباط قررت إيقاف مهاجم نادي باريس سان جرمان كيليان مبابي ثلاث مباريات، على خلفية نيله بطاقة حمراء في المباراة ضد نيم الأسبوع الماضي.

وتلقى مبابي (19 عاماً) الذي اختير أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2018، بطاقة حمراء مباشرة في اللحظات الأخيرة من المباراة ضد نيم (4-2) في المرحلة الرابعة من الدوري السبت، لدفعه بقوة لاعب الفريق المنافس تيجي سافانييه إثر ارتكابه عرقلة قاسية بحقه.

وكان مبابي قد سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 77 ليكسر التعادل، إلا أن المهاجم الشاب قام بعد تعرضه للعرقلة من قبل سافانييه، بالنهوض ودفع الأخير بقوة ورماه أرضاً، ما أدى لطردهما من قبل الحكم (90+4).

وتلقى سافانييه من جهته عقوبة إيقاف لخمس مباريات. وسيغيب المهاجم عن لقاء سانت اتيان في 14 سبتمبر على ملعب بارك دي برانس في باريس، والمضيف رين في 23 منه، والضيف رينس في 26 منه.