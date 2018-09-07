بيرلسكوني يخطط لشراء 70 % من أسهم نادي مونزا

المصدر: روما - أ ف ب

ذكرت تقارير صحافية إيطالية أمس، أن رئيس الوزراء السابق سليفيو بيرلسكوني، الرئيس السابق على مدى 30 عاماً لنادي ميلان في كرة القدم، قد يمسك بنادي مونزا، أحد أندية الدرجة الثالثة في إيطاليا.

وأوردت صحيفة «كوريييري ديلو سبورت»، أن بيرلسكوني وأدريانو غالياني، ساعده الأيمن في نادي ميلان، قد يشتريان 70 في المئة من أسهم نادي مدينة مونزا اللومباردية، التي تقع على بعد 20 كلم إلى الشمال من ميلانو. ورأت الصحيفة الرياضية أن القضية قد تشهد خواتيمها مع نهاية شهر سبتمبر.

وصرح رئيس النادي نيكولا كولومبو للصحيفة، أن ممثلاً عن مجموعة «فينيفست» القابضة التابعة لعائلة بيرلسكوني، اتصل به، وطلب منه معلومات عن الملعب والنادي، وأراد معرفة ما إذا كان «مستعداً للنقاش».