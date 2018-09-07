فوز عريض لسلوفاكيا على «هواة» الدنمارك

المصدر: ترنافا - أ ف ب

فاز منتخب سلوفاكيا لكرة القدم على نظيره الدنماركي 3-صفر، في المباراة الدولية الودية التي أقيمت أول من أمس في ترنافا. وسجل آدم نيميتش (11).

وألبرت روسناك (37)، وآدم فوغت (79 خطأ في مرماه)، الأهداف الثلاثة.

وكان الاتحاد الدنماركي للعبة، أعلن الثلاثاء الماضي أن منتخبه الوطني سيخوض بفريق رديف، مباراتين مقررتين هذا الأسبوع، إحداهما في دوري الأمم الأوروبية، وذلك إثر فشل مباحثات مع لاعبي المنتخب الأول.

وبعد لعب مباراة أول من أمس باللاعبين الهواة ولاعبي الصالات ضد سلوفاكيا، ستكون الثانية مع ويلز بعد غدٍ، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وضم المنتخب الدنماركي لاعبين من كرة الصالات، وآخرين من الهواة، يشرف عليهم مدرب احتياطي، وحمل كريستيان اوفنبرغ شارة القائد، هو لاعب في نادٍ من الدرجة الثالثة. ولم يعلن الاتحاد الدنماركي أسماء اللاعبين الـ23 الذين سيدافعون عن ألوان المنتخب في المباراتين. وبحسب صحيفة «اسكترابلاديت»، ستضم التشكيلة لاعبين من كرة الصالات.

ورفض لاعبو المنتخب الأول تجديد عقودهم مع الاتحاد المحلي، لعدم موافقتهم على الشروط المالية. وبحسب التقارير، تشكل حقوق الصورة الشخصية للاعبين، إحدى نقاط الخلاف مع الاتحاد.

وقال المسؤول في الاتحاد، كيم هالبيرغ، في بيان «يتعين علينا خوض مباراتي المنتخب الوطني، لتفادي دفع غرامة تقدر بالملايين، وإمكانية استبعادنا لسنوات طويلة».

وأضاف «بالنيابة عن الاتحاد الدنماركي والكرة الدنماركية، أنا سعيد لكون جون ينسن سيتسلم المهمة الشاقة، ليكون المدرب في هاتين المباراتين». وحل الدولي السابق ينسن على رأس الإدارة الفنية للمنتخب، بدلاً من مدربه النروجي أوغه هاريده، الذي تردد أنه رفض الإشراف على منتخب لم يقم باختيار لاعبيه بنفسه.