إيسكو لا يشعر بالنجومية في إسبانيا

المصدر: مدريد - د ب أ

أكد إيسكو نجم وسط ريال مدريد ومنتخب إسبانيا أنه لا يشعر بأنه بمثابة نجم في صفوف منتخب بلاده رغم أنه يسهم بدور مهم مع الفريق.

وقال إيسكو خلال مؤتمر صحافي أمس: «لا أشعر بأنني نجم، أشعر فقط بأنني لاعب مهم، أشعر بالراحة بين اللاعبين الكبار في الفريق والجهاز الفني الجديد».

وأضاف: «لدينا ثلاث أو أربع حصص تدريبية للاعتياد على فلسفة المدرب قبل مواجهة إنجلترا يوم السبت».

وأشار: «دائما أحاول أن أبذل قصارى جهدي، خاصة عندما نلعب بروح الفريق، وفي النهاية لو تحلينا بروح الفريق ستكون المهمة أسهل». وأشاد إيسكو بزميله في ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سيرخيو راموس، «كلنا ندرك أن سيرخيو هو قائدنا، يساعد اللاعبين الشباب بكل قوته، إنه متعطش للنجاح، من الرائع التواجد بجانبه».