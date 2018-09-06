انطلاق مباريات النسخة الأولى من دوري أمم أوروبا

المصدر: البيان الالكتروني

انطلقت اليوم مباريات النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بمشاركة 55 منتخباً مقسمة إلى 4 مستويات بنظام الذهاب والإياب للفوز بأربعة مقاعد في كأس الأمم الأوروبية 2020.

يذكر أن دوري الأمم الأوروبية هو مسابقة كرة قدم دولية مقترحة، تشارك فيها المنتخبات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي مخصصة لمنتخبات الفرق الاولى رجال.

وقد أطلق دوري الأمم الأوروبي، حسب موقع "اليوفا" في محاولة لشغل الأجندة الدولية بمباريات ذات طابع أكثر جدية من تلك الودية.

ويهدف "اليوفا" من وراء البطولة إلى تقليص عدد اللقاءات الودية للفرق الأوروبية، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للفرق الصغيرة للحصول على مقعد في بطولة أمم أوروبا 2020، إذ يتأهل 4 فرق مباشرة إلى البطولة الأم عبرها.