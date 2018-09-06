نيمار يبكي أملاً في العودة إلى برشلونة

المصدر: وكالات

أبدى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ندمه على رحيله عن نادي برشلونة خلال الصيف الماضي، متمنياً العودة من جديد لصفوف البلوغرانا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "خلال زياراته الأخيرة لبرشلونة، أبدى نيمار حزنه على قراره بالرحيل عن صفوف الفريق، ورغبته في العودة مرة أخرى".

وأضافت: "في غرفته في الفندق طالب نيمار وهو يذرف الدموع المساعدة من بعض المديرين التنفيذيين بالنادي الذي يرتبط بهم بعلاقة جيدة وبعض الأصدقاء".

وأشارت الصحيفة، إلى أن نيمار يحلم بالعودة، خاصة وأنه لا يستبعد انتقاله لريال مدريد في 2019 نظرا لإصرار الملكي على ضمه مؤخرًا.

وختمت: "في برشلونة لا يريدون عودة نيمار، خاصة بعد القضايا التي رفعها على النادي بعد رحيله، بالإضافة إلى أنه ليس ضروريا للفريق في الوقت الحالي".

وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي بعد دفع الأخير قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والتي بلغت 222 مليون يورو ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.