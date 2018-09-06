إيسكو يعلق على قرار إنريكي حظر الهواتف المحمولة

المصدر: رويتر

رحب إيسكو لاعب وسط اسبانيا بقرار حظر الهواتف المحمولة خلال تناول الطعام الذي اتخذه المدرب لويس إنريكي وأشاد بأفكار المدرب الجديد في كرة القدم وأسلوبه في التدريبات.

وأبلغ إيسكو مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس "من الجيد دائما وجود قدر مناسب من الانضباط، وعدم وجود هواتف محمولة خلال تناول الطعام فكرة جيدة بالنسبة لي لأن هذه الأيام نركز على الأجهزة أكثر من التحدث إلى زملائنا".

وتلعب اسبانيا مباراتها الأولى تحت قيادة لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق بعد غد السبت خارج ملعبها ضد انجلترا في أول مواجهة لها في دوري الأمم الجديد قبل أن تستضيف كرواتيا يوم الثلاثاء.

وكانت اخر مباريات المنتخب الاسباني حين خرج بصورة مفاجئة من كأس العالم أمام روسيا الدولة المضيفة بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في مباراتهما بدور الستة عشر.

وشكك مشجعون ونقاد في قرار تعيين لويس إنريكي لخلافة يولن لوبتيغي بسبب علاقته المتوترة بوسائل الاعلام وعدم اخفاء مقته لريال مدريد في الماضي.

لكن إيسكو لاعب وسط ريال مدريد قال إن الفريق اعتاد على أساليب لويس إنريكي التدريبية إضافة لأفكاره الغريبة خارج الملعب، والتي أخذ في احداها اللاعبين إلى غرفة هروب أمس الأربعاء، حيث يتعين على المشاركين الخروج من غرفة مغلقة عن طريق حل ألغاز.

وأضاف إيسكو "فكرة غرفة الهروب كانت جيدة جدا، نجحنا في الابتعاد قليلا عن أجواء التدريبات وكان هناك الكثير من الضحك.

"نحن سعداء جدا به ومتحمسون لبدء الأشياء المهمة وهي المباريات حتى نعرف مستوانا الحالي".