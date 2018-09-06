لوف يدعو «المانشافت» إلى استعادة التوازن

المصدر: ميونيخ –وكالات

قال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أمس، إن لاعبي المنتخب مستعدون للإعلان عن أنفسهم من جديد واستعادة التوازن عبر النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، التي تنطلق غداً الخميس، وذلك بعد صدمة خروج ألمانيا من دور المجموعات بكأس العالم 2018 في روسيا.

ويستهل المنتخب الألماني، المتوج بلقب مونديال 2014، مشواره في دوري الأمم، بمواجهة نظيره الفرنسي بطل العالم اليوم ضمن منافسات دوري المستوى الأول. وذكر لوف، أن اللاعبين أظهروا تفانياً في التدريبات وتوازناً أفضل بين الجانبين الدفاعي والهجومي، سيكون من شأنه استعادة ثقة الجماهير ومصالحتها عبر المواجهة المقررة أمام فرنسا، وكذلك المباراة الودية المقررة بعدها بثلاثة أيام أمام منتخب بيرو.

تشكيلة

وسيواصل لوف الاعتماد على دعامات أساسية بالمنتخب أمثال المخضرمين توني كروس ومانويل نوير وجيروم بواتينغ وتوماس مولر، لكنه سيمنح الفرصة أيضاً للوجوه الجديدة بالفريق، كاي هافيرتز وتيلو كيرير ونيكو شولتس.

وقال لوف في مؤتمر صحافي عقد، أمس، للحديث عن المباراة: «أعتقد أن الجميع يعلم أن الفريق بحاجة إلى استعراض حماس حقيقي في هذه المباريات، وسنفعل ذلك». وأوضح، «عملنا بدرجة عالية من التركيز. ويمكننا التمتع بمشاعر التفاؤل... المنتخب الفرنسي هو بطل العالم، ويمكننا تقييم وضعنا من خلال مواجهته. أعتقد أننا نتمتع بإمكانيات جيدة في جميع المراكز».

وأضاف لوف، أنه من السذاجة اعتقاد أن كارثة المونديال يمكن أن تنسى عبر مباراة واحدة أو مباراتين، لكنه في الوقت نفسه رفض أي أفكار تتعلق بتغيير الأساسيات في أسلوب لعب المنتخب الألماني، والتي تتمثل في الاستحواذ.

هدف

وقال لوف: «لا نود خسارة قوتنا الهجومية، ونحتاج أيضاً إلى تعزيز تماسكنا الدفاعي».

وأكد لوف، أن اللاعبين أصحاب الخبرة مازالوا يحملون أهمية كبيرة بالنسبة للفريق، «حيث إنك تحتاج مزيجاً من الخبرة والشباب»، وتوقع منهم عملاً جيداً في مباراة الغد. وأشار لوف إلى أنه يتوقع أن يؤدي الفريق بشكل جيد من أجل استعادة دعم الجماهير. وأضاف، «لا نخوض مباراة كل يوم أمام بطل العالم. وعلينا استغلال الفرصة».

كذلك جاء رأي كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، مشابهاً، وصرح قائلاً: «نحن متعهدون بأن نضفي أجواءً إيجابية. لا أعتقد أن الجماهير ستأتي لتقييم مدى سوء الفريق، وإنما يأتون لدعمنا».