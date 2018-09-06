روبرتو يشكر إنريكي رغم «الغياب»

المصدر: مدريد- وكالات

اعترف سيرجي روبرتو، لاعب برشلونة ، أمس بشعوره بخيبة الأمل، إثر غيابه عن كأس العالم ، مؤكداً أنه سيظل دائماً ممتناً للويس إنريكي، الذي أعاده إلى صفوف المنتخب الإسباني مرة أخرى. وقال روبرتو: «كان مهماً للغاية بالنسبة لي، لقد منحني فرصة البدء في برشلونة، ومنحني الاستمرارية في الفريق الأول، والآن أعادني للمنتخب، سأكون ممتناً له دائماً».

وتحدث روبرتو عن غيابه عن المونديال قائلا: «كنت أريد أن أذهب إلى المونديال، كان يتملكني إحساس كبير ولكن المدرب (جولين لوبيتيغي) قرر استدعاء لاعبين آخرين، واحترمت ذلك القرار». وأكمل اللاعب الإسباني متحدثاً عن التدريبات الجديدة تحت قيادة إنريكي، حيث قال: «إنه يمدنا بالكثير من المعلومات، نحن نتأقلم مع كل الأمور الجديدة، ونعكف على دراسة منافسنا يوم السبت (إنجلترا)».