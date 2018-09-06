المصدر: نيون - وكالات

تنطلق اليوم النسخة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، ويشارك في المسابقة المنتخبات الوطنية الأوروبية الـ55، على أن توزع على أربعة مستويات يضم كل منها أربع مجموعات من ثلاثة منتخبات على الأقل. وتهدف المسابقة بشكل أساسي إلى تقليص عدد المباريات الدولية الودية غير المهمة، والاستعاضة عنها بلقاءات أكثر تنافسية. ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع في المستوى الأول إلى نهائيات تقام بين الخامس من يونيو المقبل والتاسع منه.

وتعتمد المسابقة أيضاً نظام الصعود والهبوط المعتمد في البطولات المحلية الوطنية، وسيتم «إسقاط» المنتخبات التي تحل في المركز الأخير في كل من المجموعات الأربع في المستويات الثلاثة الأولى، على أن تحل بدلاً منها المنتخبات التي تتصدر مجموعاتها في المستويات الثاني والثالث والرابع.