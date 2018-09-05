شاهد.. محمد صلاح يتوج بأول جوائزه هذا الموسم

المصدر: د ب ا

حصل النجم الدولي المصري محمد صلاح على جائزة أفضل هدف لفريق ليفربول الانجليزي لكرة القدم خلال شهر أغسطس الماضي.

ونشر الحساب الإلكتروني الرسمي للنادي الانجليزي على مقطع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مقطع فيديو لأفضل الأهداف التي أحرزها لاعبوه في الشهر الماضي، حيث تصدر القائمة هدف محمد صلاح في مرمى برايتون ببطولة الدوري الانجليزي.

وكان صلاح أحرز هدف ليفربول الوحيد في تلك المباراة، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر 1 / صفر ضمن المرحلة الثالثة للمسابقة العريقة.

بكل الهدوء والتركيز والمهارة، صلاح صلاح صلاح! 🎯👌@MoSalah يحصد جائزة #ليفربول لأفضل هدف عن شهر أغسطس.🥇 pic.twitter.com/Fdw6m4mqM9 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

وتواجد في القائمة أيضا هدف صلاح في مرمى نابولي الإيطالي خلال فوز ليفربول وديا 5 / صفر على الفريق الإيطالي، الذي تواجد معه في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وهذه الجائزة هي الأولى التي ينالها صلاح هذا الموسم، بعدما سبق له أن توج بـ36 جائزة خلال مسيرته المذهلة مع ليفربول في الموسم الماضي، من بينها جائزة هداف الدوري الانجليزي، وجائزتي أفضل لاعب من رابطة الأندية المحترفة والنقاد البريطانيين.

يذكر أن صلاح انضم مؤخرا للقائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة (ذا بيست) لأفضل لاعب في العالم هذا العام، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويتنافس صلاح، الذي يتواجد أيضا ضمن المرشحين للحصول على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم، مع النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش، لاعبي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني على الترتيب للحصول على جائزة الأفضل في العالم.