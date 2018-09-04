الطريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

المصدر: البيان الالكتروني

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا 2018 التي أقيمت في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة المصرية القاهرة مساء امس الاثنين عن مواجهة تونسية خالصة عندما يلتقي النجم الساحلي مع الترجي الرياضي من أجل مقعد في نصف النهائي من البطولة القارية.

وتعتبر المواجهة التونسية هي الأقوى في هذا الدور، حيث ستجمع فريقين تونسيين يعرفان بعضهما البعض، وسبق لهما أن توجا باللقب الأفريقي من قبل (الترجي مرتين والنجم مرة) وسيتطلع كلاهما تجاوز عقبة الآخر من أجل مقعد في نصف النهائي، ومن ثم استكمال المسيرة نحو النهائي الكبير الذي سيعطي الفائز به شرف تمثيل القارة السمراء في بطولة كاس العالم للأندية الإمارات 2018 .

وأوقعت القرعة الأهلي المصري "حامل الرقم القياسي بـ 8 ألقاب" مع حورويا الغيني مفاجأة دور المجموعات، والذي نال وصافة المجموعة الثالثة خلف الوداد وأمام ماميلودي صنداونز حامل اللقب قبل موسمين.

وسيخوض الوداد المغربي "حامل اللقب" في الموسم الماضي مواجهة عربية لا تخلو من صعوبة عندما يلتقي مع وفاق سطيف الجزائري بطل البطولة مرتين من قبل آخرهما 2014.

وستقام مباريات الدور ربع النهائي في يومي 14 و15 سبتمبر الجاري على أن تقام جولة الإياب يومي 21 و22 سبتمبر.

وتاليا قرعة ربع النهائي:

1- مازيمبي الكونغولي- بريميرو دي أوجوستو الأنجولي

2- النجم الساحلي التونسي- الترجي الرياضي التونسي

3- الوداد الرياضي المغربي - وفاق سطيف الجزائري

4- الأهلي المصري- حورويا الغيني

واستمرت مجريات القرعة عندما سحبت مواجهتا الدور نصف النهائي، حيث ستقام مواجهتي الذهاب بوم 2 أكتوبر على أن تقام مواجهتا الإياب يوم 23 من ذات الشهر وعلى النحو التالي:

قرعة نصف النهائي:

1- الفائز من لقاء (الأهلي المصري- حورويا الغيني) ضد الفائز من لقاء (الوداد الرياضي المغربي - وفاق سطيف الجزائري).

2- الفائز من لقاء (مازيمبي الكونغولي- بريميرو دي أوجوستو الأنجولي) ضد الفائز من لقاء (النجم الساحلي التونسي- الترجي الرياضي التونسي).