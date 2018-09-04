يحيي توريه يعود إلى أولمبياكوس اليوناني

المصدر: Ⅶأثينا ـــ وكالات

عاد لاعب الوسط العاجي المخضرم يحيى توريه إلى ناديه السابق أولمبياكوس بعد 12 عاماً على رحيله إلى موناكو الفرنسي، ومنه إلى برشلونة الإسباني ثم مانشستر سيتي ، بحسب ما أعلن النادي اليوناني، دون أن يكشف مدة العقد أو قيمته. ولعب توريه في صفوف أولمبياكوس موسم 2005-2006 . وانتقل توريه من اليونان إلى نادي موناكو، قبل أن يمضي ثلاثة أعوام مع برشلونة (2007-2010). وبلغ توريه ذروة تألقه في صفوف مانشستر سيتي، حيث أحرز معه لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات خلال ثمانية مواسم قضاها في صفوف الفريق الشمالي، حيث خاض 230 مباراة وسجل 59 هدفاً.