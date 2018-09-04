هيكتور يغيب عن قائمة «المانشافت»

المصدر: برلين - وكالات

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس أن يوناس هيكتور مدافع فريق كولون استبعد من قائمة المنتخب الألماني «المانشافت» للمباراة المقررة أمام فرنسا في النسخة الأولى من دوري أمم أوروبا، في أول مباراة للمنتخب الألماني بعد إخفاق المونديال، وكذلك المباراة الودية التالية المقررة أمام بيرو. وأعلن أن السبب وراء استبعاد هيكتور 28 عاماً يتمثل في العبء الكبير على اللاعب في ظل البداية المبكرة لمنافسات دوري الدرجة الثانية بألمانيا، وسيستغل اللاعب فترة توقف المنافسات لإقامة المباريات الدولية، في التدريبات الفردية. وأوضح الاتحاد أن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لن يستدعي بديلاً لهيكتور قبل المباراة أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم، المقررة يوم الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريقين بالنسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.