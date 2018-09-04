بوكيتينو يدق جرس الإنذار للاعبي توتنهام

المصدر: Ⅶلندن - وكالات

أقر الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو مدرب نادي توتنهام، بأن خسارة فريقه أمام واتفورد 1-2 أول من أمس، وهي الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية منذ مطلع الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، هي بمثابة جرس إنذار للاعبيه.

ودخل فريق شمال لندن، والذي لم ينشط في فترة الانتقالات الصيفية، مباراته ضد واتفورد على خلفية ثلاثة انتصارات بينها هزيمة قاسية بحق مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في عقر داره ملعب أولد ترافورد في المرحلة الثالثة، كانت الأقسى للمدرب البرتغالي لـ «الشياطين الحمر» جوزيه مورينيو على ملعب أحد الفرق التي أشرف على تدريبها.

وقال بوكيتينيو بعد المباراة التي تقدم فيها فريقه بهدف سجل لاعب الوسط الفرنسي عبداللاي تراوري خطأ في مرمى فريقه قبل أن تتلقى شباكه هدفين من كرتين رأسيتين خلال سبع دقائق في الشوط الثاني «أعتقد بأن ما حصل هو جرس إنذار حقيقي للجميع، إذا كنت تريد أن تكون منافساً يتعين عليك أن تفوز. الفوز بسهولة، لأن كل شيء كان مهيأ لنا لنفوز بالمباراة».

اتهام

وانتقد بوكيتينو لاعبيه واتهمهم بشكل غير مباشر بالاستخفاف بالمنافس، بقوله «علينا أن نظهر احتراماً أكبر لهذه البطولة. علينا أن ننافس بشكل أفضل بكثير، يصعب علي فهم ما حصل بعد أربع سنوات كنا فيها مرشحين للقب. عليك إظهار الاحترام، التنافس للفوز، الأمر ليس سهلاً». وناشد لاعبيه إظهار قوة شخصية أكبر بقوله «يتعين علينا أن ننافس بشكل أفضل»، معتبراً أنه في مباراة الأحد «كان يتعين علينا من البداية أن نكون كالأسود ونحاول التسجيل من كل فرصة». أضاف «بالطبع، نقدم كرة قدم جميلة لكن يتعين علينا أن نظهر شراسة أكبر، إذا كنت تريد الفوز فعليك أن تظهر قوة شخصية أكبر. يتعين عليك الدفاع بشكل جيد، وحتى عندما لا تلعب بطريقة جيدة يجب أن تفوز بهذا النوع من المباريات لكي تكون مرشحاً».

تحذير

وأكد بوكيتينو أنه حذر لاعبيه خلال الأسبوع الماضي بقوله «كنت أحاول أن أشرح لهم بأننا لسنا رائعين كما يصور البعض». وعلق اللاعب السابق لليفربول غرايم سونس على خسارة توتنهام بالقول «لا شك بأنه (بوكيتينو) منزعج جداً لأنه حذر لاعبيه والبعض لم يتلق الرسالة. لا أذكر بأنه كان غاضباً إلى هذه الدرجة من قبل». وتابع «إذا أردت أن تكون منافساً حقيقياً على اللقب، يتعين عليك ألا تخشى أحداً. ربما يكون ما حصل ضربة قوية أو جرس إنذار للانطلاق من جديد»، معتبراً أن توتنهام في حاجة إلى لاعبين يتمتعون بخصال قيادية للنهوض بالفريق لدى العودة من فترة الراحة بعد المباريات مع منتخباتهم الوطنية.