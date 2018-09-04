رونالدو وصلاح ومودريتش.. صراع الأقوياء

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس، تنافس البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح، والكرواتي مودريتش في صراع الأقوياء على جائزة لاعب العام، التي يمنحها في حفله السنوي في 24 الجاري، وهي المرة الأولى التي يغيب فيها ميسي عن قائمة المرشحين منذ 10 سنوات، كما يتنافس الفرنسي ديشامب، ومواطنه زيدان، وزلاتكو، على جائزة أفضل مدرب. وأسهم رونالدو، الموسم الماضي، في إحراز فريقه السابق ريال مدريد لقبه الثالث توالياً في (أبطال أوروبا) وتوج هدافاً للمسابقة وكان أحرز الجائزة في العامين الماضيين.

وأسهم مودريتش مع رونالدو في ألقاب الريال، وقاد منتخب بلاده إلى نهائي مونديال 2018 في روسيا للمرة الأولى ، واختير أفضل لاعب في النهائيات.

في المقابل، تألق صلاح مع ليفربول الإنجليزي مسجلاً 44 هدفاً في مختلف المسابقات الموسم الماضي، وهدفين في المونديال مع منتخب مصر واختيرأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي ، وكان هدافه مع 32 هدفاً.