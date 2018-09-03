غوارديولا: «مان سيتي» ينظر دائماً إلى المستقبل

المصدر: دبي - مجتبى فاروق

قال الإسباني بيب غوراديولا مدرب مانشستر سيتي إن الحصول على الألقاب، وخاصة الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي، هو أقل هدية يمكن أن يقدمها ولاعبوه إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بعد التحولات التاريخية التي أحدثها في عالم كرة القدم، ونادي مانشستر سيتي، بمناسبة مرور 10 سنوات على ملكية سموه للنادي.

واستمر: الفوز بالألقاب يمنحك الوقت للتطور أكثر، أنا لست من المدربين الذين ينظرون إلى سيرتهم الذاتية، ويقولون كما حققت من الألقاب سابقاً، ما يهم هو ما تحققه عند نهاية الموسم، الألقاب موجودة في خزائن النادي، ولكن ماذا سنضيف إليها هذا هو المهم، لا يهم ما قمنا به سابقاً، لو نظرنا إلى الأمور بهذه الطريقة لن نتقدم، ما يهمنا هو كيف نتطور ونحصد الألقاب، وليس كم حققنا من بطولات، تلك من الماضي، ونحن في ناد ينظر دائماً إلى المستقبل.

وأضاف: علينا أن نستمر في حصد الألقاب، لا يهمني استمرار فلسفتي في تقديم كرة جميلة بقدر ما يهم أن نحصل على الألقاب في نهاية الموسم، هذه سنة تاريخية للنادي، ويجب أن نكون على قدر التطلعات، أنا أركز على الكرة الجميلة وتحقيق الفوز، ولكن ما أريده يأتي في المقام الثاني، الأولوية دائماً للفريق، ولنجاحاته، علينا أن نحصل على الألقاب، بطريقتي أو بأي أسلوب يمكننا من النجاح، فالهدف واضح جداً أن ننهي هذا الموسم بأكبر عدد من الألقاب، لنساهم قليلاً في مسيرة هذا النادي الذي بات نموذجاً لأندية العالم الكبرى في عالم كرة القدم.