هازارد: مستمتع باللعب تحت قيادة ساري

المصدر: لندن - أ ف ب

أكد البلجيكي إدين هازارد مهاجم تشيلسي أنه يستمتع باللعب بقيادة المدرب الإيطالي الجديد ماوريتسيو ساري، من دون أن يكشف خططه المستقبلية مع الفريق اللندني. وسجل هازارد هدفه الثاني هذا الموسم في المباراة التي فاز فيها تشيلسي على بورنموث أول من أمس في الدوري الإنجليزي الممتاز (2-0)، وحقق فيها الفريق فوزه الرابع توالياً في قيادة ساري الذي خلف هذا الصيف مواطنه أنطونيو كونتي.

ولطالما ارتبط اسم هازارد (27 عاماً) بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، لاسيما بعدما ساهم بشكل كبير في قيادة منتخب بلاده لاحتلال المركز الثالث في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والتي أقيمت في يونيو ويوليو الماضيين. إلا أن هازارد أكد في تصريحات في أغسطس أنه سيبقى «هذه السنة» في تشيلسي، من دون أن يكشف خططه حيال الفريق اللندني الذي يمضي معه موسمه السابع، ويرتبط بعقد حتى 2020.

استحواذ

وأبدى البلجيكي استمتاعه بأسلوب لعب ساري الذي يختلف عن الأسلوب المتحفظ الذي اعتمده مدربون سابقون في تشيلسي. وقال في تصريحات للقناة التلفزيونية للنادي «أحب الاستحواذ على الكرة. ليس في منطقتنا، بل في الأمتار الـ 30 الأخيرة من الملعب».

وأضاف «أحب هذا النوع من اللعب. الأمر مختلف تماماً عما كان عليه أيام أنطونيو كونتي أو (البرتغالي جوزيه) مورينيو. نحصل على الكثير من الكرات أثناء اللعب والأمر ليس سيئاً بالنسبة إلي».

وينتهي عقد هازارد مع تشلسي في 2020، ولم يوافق بعد على عرض من النادي لتمديده. وشارك اللاعب كاحتياطي في المباراتين الأولى والثانية للفريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قبل أن يضطلع بدور أساسي في المباراتين التاليتين.

وبعدما سبق للاعب أن أمضى بعض الامتعاض حيال عدم منحه دوراً أساسياً من قبل ساري منذ البداية، وهو ما يبدو أنه زال حالياً. ورداً على سؤال عما يشعر به، قال هازارد «جيد. تستطيعون أن تروا ذلك في الملعب. لنرى (ما سيحصل) في المستقبل».

وساهم وصول كل من الإيطالي جورجينيو، الذي التحق بالمدرب ساري قادماً من فريق نابولي الإيطالي، والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش المنتقل بالإعارة من ريال مدريد الإسباني، في تعزيز خط وسط الفريق.

ورأى هازارد «الفرق الكبير هو أننا نستقدم لاعبين اثنين، جورجينيو وكوفاسيتش، وهما مختلفان تماماً، نحن نحاول فقط الحفاظ على الكرة ولدينا فرص للتسجيل، ونحتاج إلى التسجيل»، أضاف «نلعب كرة قدم جيدة. لذلك نستمتع بها، وأريد الحفاظ على هذا الزخم».