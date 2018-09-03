خلدون المبارك: فكر منصور بن زايد يلهم كرة القدم العالمية

المصدر: دبي - مجتبى فاروق

اعتبر خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي أن رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لم تفرض واقعا جديدا على الدوري الإنجليزي الممتاز والكرة الإنجليزية فقط، بل غيرت من عالم كرة القدم بشكل كامل.

وأضاف في تصريحات نشرتها وسائل إعلام بريطانية أمس إن الكثير من الأندية الكبرى في العالم تركز على تطور النادي، وليس المجموعة، مواصلا أن رؤية سموه بإنشاء «سيتي غروب» لكرة القدم التي تركز على التوسع في جميع أنحاء العالم، وليس الاكتفاء بالتواجد في الدوري الإنجليزي، عبر مانشستر سيتي، فرضت نفسها الآن على كل عالم كرة القدم، الذي يسعى للمضي على خطوات هذه الفكرة الرائدة.

ومضى رئيس مجلس إدارة حامل لقب الدوري الإنجليزي: «سيتي غروب» تملك أندية في مختلف بقاع العالم في الولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا واليابان وإسبانيا وأورغواي، والخطوة المقبلة هي الصين.

هذا جزء يسير من الفكر الذي أبهر به سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عالم كرة القدم العالمية، وهو نقل ناد اعتبر لسنوات طويلة من الأندية الصغيرة ليصبح مركزا لإمبراطورية رياضية.

خطوة جديدة

وتابع المبارك: التوجه الحالي هو المضي قدما نحو الصين، لأنها من أهم الأسواق الناشئة في عالم كرة القدم تحديدا، وتتمثل الخطوة المقبلة لـ«سيتي غروب» في التواجد في الصين.

مضيفا: ما نقوم به هو توسعة المجموعة إلى جميع أنحاء العالم، وهذا الأمر يختلف عن ما كان موجودا من قبل في عالم كرة القدم، حيث كانت الأندية الكبرى تكتفي بالتواجد في دولة واحدة، وتركز على ذلك، على العكس من الذي سيحدث مستقبلا بعد أن غيرت رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة من مفهوم الاستثمار في عالم كرة القدم، فقد نجح سموه في تقديم نموذج فعلي لكيفية تحويل ناد صغير إلى مجموعة عالمية لكرة القدم، تحاول الكثير من الأندية الكبرى المضي على خطواتها.

إمبراطورية

وتناولت الصحافة البريطانية خلال استعراضها لمشوار السنوات العشر التي تحول فيها مانشستر سيتي إلى ملكية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، النجاح الذي تحقق بتحول النادي إلى مجموعة عالمية، مترامية الأطراف، حتى وصفتها بالإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس، إذا تمتلك مجموعة سيتي غروب أندية في قارات أميركا الشمالية، وآسيا وأستراليا، وأوروبا، وهي المجموعة الرياضية الوحيدة في عالم كرة القدم التي تمتد بين أربع قارات بينما تعتمد بقية الأندية الكبرى على تواجدها في هذه القارات عبر المشجعين، وليست الأندية، وهو التحول الجوهري، حسب الصحافة البريطانية، في الاستثمار في كرة القدم، والعالم الجديد الذي فتح آفاقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، معلنا عن تحول غير مسبوق في عالم كرة القدم.

هدف

وكشف خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي عن تخطيط النادي للتعاقد مع الإسباني بيب غوراديولا منذ وقت طويل، مضيفا في تصريحاته التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية أمس نقلا عن كتاب يتناول قصة السنوات العشر التي تحول فيها مانشستر سيتي إلى قوة كروية عالمية، كشف المبارك أن النادي كان يخطط للتعاقد مع غوارديولا منذ عام 2013، مضيفا، في تلك الفترة كان غوارديولا مقيما في نيويورك، معلنا عن دخوله في إجازة من التدريب لمدة عام، وكان واضحا أنه يبحث عن عروض، وتقدمنا بعرض له، ولكنه اختار التعاقد مع بايرن ميونيخ مؤكدا أن تلك الخطوة هي الأفضل له في ذلك الوقت.

ماضيا: لم نتوقف عن السعي للتعاقد معه، وعندما اختار بايرن ميونيخ تعاقدنا مع مانويل بيليغريني، وتعاملنا معه بشفافية كاملة، كان يعلم بهذه الخطوة، فقد أخطرناه برغبتنا في التعاقد مع غوارديولا، ولكن الرجل محترف من الطراز الأول، تعامل مع الموضع بشكل إيجابي جدا، هو رجل محترم للغاية، ومحترف من الطراز الأول، تعامل بهذه الاحترافية منذ اليوم الأول له في مانشستر سيتي.

متابعة

أكد خلدون المبارك أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يتابع جميع مباريات مانشستر سيتي في جميع المسابقات، في الدوري أو الكأس أو دوري أبطال.