سيلتك يجرع جيرارد خسارته الأولى

المصدر: غلاسغو - وكالات

تجرع ستيفن جيرارد مرارة الخسارة في أول مباراة قمة يقود فيها رينجرز أمام غريمه الأزلي سيلتيك، حيث فاز الأخير 1-0 على ملعب باركهيد أمس. ونال سيلتيك نقاط المباراة الثلاث بعدما سجل هدفاً في الدقيقة 62 عبر أوليفييه نتشام عقب هجمة مرتدة سريعة لكن نتيجة المباراة كان يمكن أن تكون أكبر. وقبل هذا الهدف تصدى الآن مكجريجور حارس رينجرز لمحاولة خطيرة من نتشام بعد سيطرة سيليتك على المباراة.

وسدد جيمس فورست لاعب سيلتيك في العارضة من 30 متراً في الشوط الأول بينما حرم إطار المرمى ميكائيل لوستيج أيضاً من التسجيل. ولم يظهر رينجرز بمستواه المتوقع ليضع سيلتيك حداً لمسيرة من 12 مباراة لم يذق فيها رينجرز طعم الهزيمة تحت قيادة جيرارد منذ توليه المسؤولية.

ويشرف بريندان رودجرز مدرب جيرارد السابق في ليفربول على تدريب سيلتيك. وبهذا الانتصار تقدم سيلتيك في الترتيب بتسع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن هارتس المتصدر الذي حقق العلامة الكاملة من أربع مباريات حتى الآن. ويملك رينجرز صاحب المركز السابع خمس نقاط.