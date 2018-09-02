الانتقالات الصيفية.. «اكتفاء» الريال ينعكس على أندية «الليغا»

المصدر: مدريد ـ وكالات

عندما أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، توقع الكثيرون أن سوق الانتقالات الصيفية ستشهد صفقة من العيار الثقيل يسعى من خلالها الريال لتعويض رحيل نجمه الأبرز، لكن الواقع كان مختلفا.

وكشفت أرقام نشرتها صحيفة «اس» الإسبانية أن التوجه «المحافظ» لريال مدريد في سوق الانتقالات انعكس على جميع أندية إسبانيا، خاصة أندية الدرجة الأولى «الليغا».

وسجلت الأندية الإسبانية حجم إنفاق أعلى من سوق الانتقالات الصيفية السابقة، لكن حجم الإيرادات كان أعلى أيضا. وأوضحت الصحيفة أن أندية الدوري الإسباني أنفقت إجمالي 888 مليون يورو، وهو ما يزيد على نفقاتها في فترة الانتقالات الصيفية السابقة والتي بلغت 596 مليون يورو.

بينما بلغ إجمالي إيرادات الأندية من صفقات بيع اللاعبين 802 مليون يورو، مقابل إيرادات بلغت 675 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية السابقة. وبذلك بلغ صافي نفقات الأندية 86 مليون يورو، مقابل 79 مليون يورو سجلتها في سوق العام الماضي.

صفقة متواضعة

وأعلن ريال مدريد عن صفقة بدت متواضعة، مقارنة بالنجم البرتغالي، حيث استعاد النادي الملكي جهود المهاجم ماريانو دياز /‏‏23 عاما/‏‏ الذي كان معارا لليون الفرنسي، وسادت حالة من خيبة الأمل لدى بعض مشجعي الريال، نظرا لعدم تحقيق التوقعات بالتعاقد مع واحد من الأسماء اللامعة عالميا.

وجاء إعلان الريال عن عودة دياز قبل أيام، وتم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية أول من أمس دون أن تشهد جديدا، ليكون ذلك بمثابة المؤشر والدليل على تواضع سوق انتقالات اللاعبين في إسبانيا.

واحتشد نحو خمسة آلاف مشجع في استاد «سانتياغو برنابيو» أول من أمس للترحيب بعودة ماريانو، وقد رفعت لافتة حملت عبارة ساخرة جاء فيها «نيمار أم مبابي؟». فقد كانت جماهير ريال مدريد تأمل في التعاقد مع أحد نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي أوالبرازيلي نيمار.

وسجل ماريانو 21 هدفا خلال 45 مباراة ضمن صفوف ليون في الموسم الماضي، وفي الموسم الذي سبقه، شارك اللاعب في 14 مباراة مع ريال مدريد وسجل خلالها خمسة أهداف. وقال دياز خلال مراسم تقديمه «إنه أسعد يوم في حياتي لأنني تعاقدت مع أفضل ناد في العالم.» ورغم عدم تعويض رحيل رونالدو بإبرام صفقة كبيرة، قال فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إنه سعيد بالعمل الذي قدمه الريال في سوق الانتقالات هذا الصيف.

وقال بيريز «لدينا فريق انتصارات استثنائي. واستطعنا تعزيز كل المراكز بالفريق.» وكان ريال مدريد الأعلى إنفاقا بين الأندية الإسبانية، حيث أنفق 145 مليون يورو بينما بلغت إيراداته 133 مليون يورو من بينها 105 ملايين يورو قيمة صفقة بيع رونالدو إلى يوفنتوس، وقد بلغ صافي نفقات النادي الملكي 75. 11 مليون يورو.

أما برشلونة، فقد حقق صافي أرباح بلغ 3.6 ملايين يورو من صفقات اللاعبين حيث أنفق 9. 125 مليون يورو بينما حصد 132 مليونا. وتتضمن إيرادات برشلونة مبلغ 50 مليون يورو، من المقرر أن يتسلمه في كانون ثاني/‏‏يناير نظير انتقال لاعب خط الوسط باولينيو إلى قوانجتشو إيفرغراند الصيني.

أما أتلتيكو مدريد، فقد سجل أعلى حجم إنفاق صافٍ بين أندية الدوري الإسباني، حيث أنفق 5. 123 مليون يورو لشراء لاعبين بينما جنى 45 مليون يورو فقط.

أما فالنسيا، فقد استعد لعودته إلى دوري أبطال أوروبا من جديد، بتسجيل صافي إنفاق بلغ 6. 69 مليون يورو، حيث بلغ حجم إنفاقه 2. 127 مليون يورو بينما حصد 6. 57 مليون يورو. ورغم أن سوق الانتقالات لم تشهد صفقات من العيار الثقيل مع نجوم عالميين أمثال نيمار ومبابي، تبدو جماهير الفرق الأربعة المنافسة بدوري الأبطال، راضية بشكل عام إزاء النشاط الذي شهدته السوق.

فأحيانا يكون الاحتفاظ باللاعبين بأهمية شراء لاعبين جدد نفسه، وقد نجح أتلتيكو مدريد في الاحتفاظ بالنجم الفرنسي أنطوان جريزمان ويان أوبلاك ودييجو جودين وفيليبي لويس، رغم أنهم حازوا اهتمام أندية عدة.

كذلك نجح برشلونة في إبقاء عثمان ديمبلي بين صفوفه، وقد قدم اللاعب بداية قوية في الموسم، واحتفظ فالنسيا بلاعبيه جيوفري كوندوجبيا وجونكالو جيديس اللذين لعبا للفريق في الموسم الماضي على سبيل الإعارة لكنهما انتقلا الآن بعقود نهائية.