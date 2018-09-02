المصدر: نيون - وكالات

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إنه يريد عرضاً أوروبياً واحداً لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، وأكد أن وجود عرض بريطاني سيمثل «فكرة حكيمة». وقال الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي، إنه يجري دراسة حول إمكانية استضافة نهائيات كأس العالم. ورغم أن الاتحاد الإنجليزي لم يذكر بشكل مباشر إمكانية التقدم بعرض بريطاني مشترك، فإنه من المرجح أن تتعلق الدراسة بالفوائد المحتملة لمثل هذا الأمر.

وقال تشيفرين: «لقد قلت في مرات عديدة إنه حان الوقت لكي يفوز هذا الجزء من أوروبا باستضافة كأس العالم... الشيء الوحيد الذي سأصر عليه هو وجود عرض أوروبي واحد». وأضاف، «لا أريد أن يحدث انقسام في أوروبا بسبب ملف كأس العالم، وسيحدث انقسام (لو لم نتقدم بملف واحد)، لأن عملية التصويت ستكون معلنة».