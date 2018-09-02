المصدر: لندن - وكالات

وقع كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي عقداً جديداً مع فريقه، أول من أمس، يمتد حتى 2023. وشارك شمايكل /‏31 عاماً/‏ في 298 مباراة مع ليستر سيتي بعدما انتقل إليه من نادي ليدز يونايتد في 2011.

ولعب الحارس الدنماركي دوراً كبيراً- محافظاً على نظافة شباكه في 15 مباراة- في حصول ليستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي في 2016، وساعد فريقه للوصول إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي. وقال شمايكل : «سعيد للغاية لكوني للمزيد من السنوات.

لقد قضيت أغلب مسيرتي في فريق ليستر وحظيت ببعض الأوقات المذهلة هنا، لذلك أتمنى أن أحظى ببعض منها مرة أخرى». وساعد شمايكل المنتخب الدنماركي في الوصول إلى دور الستة عشر بكأس العالم 2018، حيث خسروا بركلات الترجيح أمام المنتخب الكرواتي، الوصيف.