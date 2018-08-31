اليويفا: تطبيق نظام "فار" في دوري الأبطال الموسم المقبل

المصدر: وكالات

أعلن ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في دوري أبطال أوروبا اعتبارا من الموسم المقبل.

وقال سيفرين للصحفيين في موناكو ، التي استضافت مراسم سحب قرعة دوري الأبطال وتوزيع جوائز اليويفا أمس الخميس، "نخطط لتطبيق هذه التكنولوجيا اعتبارا من مباراة كأس السوبر 2019 ، ثم دوري الأبطال. سنستخدمها بمجرد الاستعداد لذلك."

ولم يبد سيفرين استبعادا قاطعا لتطبيق نظام "فار" في دور المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم ، لكنه قال إن ذلك لم يكن ضمن الخطط الموضوعة في الوقت الحالي.

وكشف سيفرين أيضا أنه سيجرى تطبيق النظام في بطولة لدوري الأوروزبي اعتبارا من 2020 .

واستخدم نظام حكم الفيديو المساعد بشكل ناجح، في بطولة كأس القارات 2017 وكذلك في كأس العالم 2018 بروسيا.

كذلك جرى تطبيق النظام في عدة مسابقات دوري ، منها الدوري الألماني (بوندسليجا) ، الذي شهد حالات من الجدل حول آلية استخدام التكنولوجيا في التحكيم.

وحتى الآن ، يجرى الاعتماد في مباريات بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي على حكمين مساعدين إضافيين.

ولا يزال سيفرين يبدو متشككا في ظل التحدي الهائل الذي يواجهه اليويفا لتوفير آليات للنظام موثوق بها في الدول ال55 الأعضاء ، إلى جانب اعتقاده بأن فار لم يصبح نظاما مكتمل الأركان بعد ولم يحظ بالثقة الكاملة.

وقال سيفرين "الأمر لا يبدو واضحا بالشكل الكافي أمامي. فقد شهدت كأس العالم بعض القرارات الجيدة (اعتمادا على النظام) ، ولكن علينا التركيز في كيفية التطور."

وجاءت تصريحات سيفرين اليوم قبيل سحب قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي .

وقال سيفرين إنه لا يعرف سبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني والحالي ليوفنتوس الإيطالي ، عن حفل قرعة دوري الأبطال أمس الخميس والتي شهدت تتويج أفضل لاعبي أوروبا بالموسم الماضي.

وأعلن خلال حفل أمس ، تتويج رونالدو بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا ، وذلك بعد أن تصدر قائمة هدافي دوري الأبطال مجددا برصيد 15 هدفا ، وتوج مع الريال باللقب للموسم الثالث على التوالي.

وقال سيفرين "لم نتلق معلومة عدم حضوره سوى قبل الحفل بساعات قليلة. والسؤال بشأن غيابه يفترض أن يكون موجه له."

ومن جانبه ، لم يكشف رونالدو سبب غيابه عن الحفل ، وقال مستشاره خورخي منديز في تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية الرياضية إنه كان "أمرا سخيفا" أن يحتل رونالدو المركز الثاني في قائمة أفضل لاعبي أوروبا ، خلف صانع ألعاب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش ، الذي توج بالجائزة.