مودريتش الأفضل في أوروبا

المصدر: موناكو - وكالات

توّج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد، أمس، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنصرم، وذلك خلال احتفال جوائز الاتحاد الأوروبي «يويفا» في موناكو، وتقدم مودريتش الذي أسهم في قيادة فريقه إلى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة توالياً، ومنتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018 للمرة الأولى في تاريخه، على البرتغالي رونالدو زميله السابق في الريال ولاعب يوفنتوس حالياً، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول، كما توج مودريتش بجائزة أفضل لاعب وسط.

ونال البرتغالي رونالدو جائزة أفضل مهاجم في أوروبا ، لكنه غاب عن حضور الحفل، وتفوق رونالدو على الأرجنتيني ميسي «برشلونة»، والمصري محمد صلاح «ليفربول».

وتوج الإسباني سيرخيو راموس والكوستاريكي كيلور نافاس لاعبا الريال بجائزتي أفضل مدافع وحارس.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا أمس عن مواجهات مثيرة وجاء أتلتيكو مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وموناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي بالمجموعة الأولى، وبرشلونة الإسباني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي وإيندهوفن الهولندي وإنتر الإيطالي بالثانية، وباريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي وريد ستار الصربي بالثالثة، ولوكوموتيف موسكو الروسي وبورتو البرتغالي وشالكه الألماني وغلطة سراي التركي بالرابعة، وبايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي وإيك أثينا اليوناني بالخامسة، ومانشستر سيتي الإنجليزي وشاختار دونيتسك الأوكراني وليون الفرنسي وهوفنهايم الألماني بالسادسة، وريال مدريد الإسباني وروما الإيطالي وسيسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي بالسابعة، ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبلنسيه الإسباني ويونج بويز السويسري بالثامنة.

ويبدأ الريال مشواره نحو تعزيز سجله القياسي والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة توالياً، بمواجهة روما في البداية. وأسفرت القرعة عن عودة مرتقبة للبرتغالي رونالدو إلى ملعب فريقه الأسيق مانشستر يونايتد الذي سيواجه يوفنتوس في المجموعة الثامنة.

أما مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، فوقع في مجموعة سهلة (السادسة) وسيكون منافسه الأصعب سيكون ليون الفرنسي، فيما تعد المجموعة الثالثة الأقوى بوجود باريس سان جيرمان ونابولي وليفربول، وريد ستار.