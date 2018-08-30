ريال مدريد مع روما ورونالدو يواجه يونايتد

المصدر: أ ف ب

سيبدأ ريال مدريد الإسباني مسعاه نحو تعزيز سجله القياسي والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الرابعة تواليا، من المجموعة السابعة، بحسب القرعة التي وضعته الخميس بمواجهة روما الإيطالي.

وأسفرت القرعة عن عودة مرتقبة للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل هذا الصيف من ريال الى يوفنتوس الإيطالي، الى ملعب فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي سيواجه فريق "السيدة العجوز" في المجموعة الثامنة.

أما مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي، فوقع في مجموعة سهلة نسبيا (السادسة) ومنافسه الأصعب سيكون ليون الفرنسي، فيما ستكون المجموعة الثالثة الأقوى بوجود باريس سان جرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي وليفربول الإنكليزي وصيف البطل، والنجم الأحمر الصربي.