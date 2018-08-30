لوكا مودريتش أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017-2018

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  • البيان الالكتروني
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فاز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوربي لموسم 2017/ 2018، ضمن جوائز الاتحاد الأوربي لكرة القدم التي أقيمت وقائعها في إمارة موناكو الفرنسية.

 

وحصل سيرخيو راموس على جائزة أفضل مدافع.

كما حصل مودوريتش على أحسن لاعب خط وسط في أورووبا.

وحصل كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق على أحسن مهاجم في القارة العجوز.

 

 

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