لوكا مودريتش أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017-2018

المصدر: البيان الالكتروني

فاز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوربي لموسم 2017/ 2018، ضمن جوائز الاتحاد الأوربي لكرة القدم التي أقيمت وقائعها في إمارة موناكو الفرنسية.

جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موسم 2017-2018:

أفضل حارس : كيلور نافاس

📸 @ChampionsLeague#البيان_الرياضي pic.twitter.com/jENENGoCuQ — البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 30, 2018

وحصل سيرخيو راموس على جائزة أفضل مدافع.

جوائز الإتحاد الأوروبي لكرة القدم موسم 2017-2018:

أفضل مدافع: سيرخيو راموس

📸 @ChampionsLeague pic.twitter.com/A3TyXRgUNx — البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 30, 2018

كما حصل مودوريتش على أحسن لاعب خط وسط في أورووبا.

جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موسم 2017-2018:

أفضل لاعب وسط: لوكا مودريتش

📸 @ChampionsLeague#البيان_الرياضي pic.twitter.com/QONI01noRr — البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 30, 2018

وحصل كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق على أحسن مهاجم في القارة العجوز.