لوكا مودريتش أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017-2018

فاز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوربي لموسم 2017/ 2018، ضمن جوائز الاتحاد الأوربي لكرة القدم التي أقيمت وقائعها في إمارة موناكو الفرنسية.
#لوكا_مودريتش أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017-2018https://t.co/LgNb3ZdIRR#البيان_الرياضي pic.twitter.com/ggMLAG9IW2— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 30, 2018
جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موسم 2017-2018:— البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 30, 2018
أفضل حارس : كيلور نافاس
📸 @ChampionsLeague#البيان_الرياضي pic.twitter.com/jENENGoCuQ
وحصل سيرخيو راموس على جائزة أفضل مدافع.
جوائز الإتحاد الأوروبي لكرة القدم موسم 2017-2018:— البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 30, 2018
أفضل مدافع: سيرخيو راموس
📸 @ChampionsLeague pic.twitter.com/A3TyXRgUNx
كما حصل مودوريتش على أحسن لاعب خط وسط في أورووبا.
جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موسم 2017-2018:— البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 30, 2018
أفضل لاعب وسط: لوكا مودريتش
📸 @ChampionsLeague#البيان_الرياضي pic.twitter.com/QONI01noRr
وحصل كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق على أحسن مهاجم في القارة العجوز.
جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موسم 2017-2018:— البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 30, 2018
أفضل مهاجم: كريستيانو رونالدو
📸 @ChampionsLeague#البيان_الرياضي pic.twitter.com/lc40KquHkc