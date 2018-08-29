13 دولارا تقصي فريقاً من كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء إقصاء فريق الدرجة التاسعة ليثيرلاند ليميكا من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب عدم دفع غرامة مالية قيمتها عشرة جنيهات إسترلينية (13 دولارا) كانت مفروضة على لاعب.

وأشرك نادي ليميكا ، دون علم منه ، لاعبا موقوفا خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على تشارنوك ريتشارد 4 / 2 في الدور التأهيلي الأول لبطولة الكأس في 11 أغسطس الجاري.

وكان اللاعب يخضع للإيقاف بسبب عدم دفع غرامة فرضت عليه خلال تواجده بناديه السابق ، وظلت العقوبة قائمة بعد انضمامه للفريق الجديد.