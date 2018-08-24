شرطة لندن تلقي القبض على حارس مرمى فرنسا وتوتنهام

المصدر:
  • (د ب أ)
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 ألقت شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم الجمعة القبض على اللاعب الفرنسي الدولي هوجو لوريس حارس مرمى وقائد فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم ، بتهمة القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وأوضحت الشرطة أنه جرى توقيف لوريس 31 عاما  في حوالي الساعة الثانية و20 دقيقة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي ، وإخضاعه للاختبار اللازم على جانب الطريق وهو ما أثبت قيادته تحت تأثير الكحوليات.

وأضافت أنه جرى نقله إلى قسم الشرطة لتوجه له التهمة رسميا قبل إطلاق سراحه بكفالة ، على أن يمثل أمام المحكمة في 11  سبتمبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن لوريس ، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 بروسيا ، قد شارك أساسيا في مباراتي توتنهام اللتين خاضهما حتى الآن في الموسم الجديد.
 

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