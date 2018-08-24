عجلة «البوندسليغا» تعود إلى الدوران اليوم

المصدر: برلين- أ ف ب

تعود عجلة الدوري الألماني لكرة القدم إلى الدوران اليوم، على إيقاع ذكريات الخروج المرير للمنتخب من الدور الأول للمونديال، بينما يبدو بايرن ميونيخ بقيادة مدربه الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش، مرشحاً فوق العادة للقب سابع توالياً.

في أواخر يونيو، هز كرة القدم الألمانية الخروج المدوي للمنتخب حامل اللقب، من الدور الأول لكأس العالم 2018، بعد أداء مخيب لم يسلم منه العديد من النجوم، الذين باتوا يتحينون الفرصة للعودة وإثبات أنفسهم.

من هؤلاء لاعبون في صفوف النادي البافاري، الذي توج باللقب المحلي في المواسم الستة الأخيرة، مثل توماس مولر وماتس هوميلس وجيروم بواتنغ.

وقال مولر بحسب تصريحات للموقع الإلكتروني لناديه: «الأمر يتعلق بكيف يمكننا أن نقدم أداء أفضل. بعد الإقصاء (من المونديال) بهذه الطريقة، تتعامل مع الفشل بشكل سيئ جداً؛ لأن أحداً لم يكن يتوقع ذلك».

وبعد تعثر المونديال، يجد اللاعبون الألمان الدوليون أنفسهم تحت مجهر المشجعين، وأيضاً مدرب المانشافت يواكيم لوف، الذي يرجح أن يقوم بإجراء تعديلات واسعة على التشكيلة، التي خاض بها نهائيات مونديال روسيا، ويتوقع أن يعلن قريباً عن أول تشكيلة لمرحلة ما بعد المونديال، استعداداً لاستضافة المنتخب الفرنسي بطل العالم، وذلك في الجولة الأولى من منافسات دوري الأمم الأوروبي في السادس من سبتمبر المقبل.

الافتتاح

وستتجه الأنظار إلى المباراة الافتتاحية للمرحلة الأولى من البوندسليغا مساء اليوم، مع استضافة بايرن لهوفنهايم على ملعبه «أليانز أرينا».

ويخوض بايرن منافسات هذا الموسم بقيادة كوفاتش، المدرب السابق لإينتراخت فرانكفورت، الذي تفوق على النادي البافاري في نهائي كأس ألمانيا في نهاية الموسم الماضي بنتيجة 3-1. وبدأ كوفاتش رحلته مع بايرن خلفاً للمخضرم يوب هاينكس، بتقديم أداءين مختلفين: فوز عريض على فرانكفورت في مباراة كأس السوبر الألمانية هذا الشهر (5-صفر)، وفوز صعب (1-صفر) على فريق دروخترسن/‏‏آسل من الدرجة الرابعة الأسبوع الماضي، في الدور الأول من منافسات كأس ألمانيا.

رحيل

ولم يعزز بايرن صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية التي تستمر حتى نهاية أغسطس الحالي، بل تخلى عن لاعبه التشيلي أرتورو فيدال لصالح برشلونة بطل إسبانيا، وسط تقارير عن احتمال أن يحذو حذوه تياغو ألكانتارا، في حين أكد رئيس النادي أوليس هونيس وجود احتمال «بنسبة 50%» لانتقال بواتنغ الى باريس سان جيرمان بطل فرنسا، إلا أن النادي البافاري ضمن على الأقل حالياً، الاحتفاظ بنجمه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يبدو أنه طوى صفحة رغبته بالرحيل عن الفريق، التي كشفها وكيل أعماله بيني زاهافي أواخر مايو الماضي.

أزمة عابرة

وكشف ليفاندوفسكي، هداف البوندسيلغا مرتين في السنوات الثلاث الأخيرة، أن رغبته بالرحيل كانت نابعة من الانتقادات التي وجهت إليه في أواخر الموسم الماضي بعد انقطاعه عن التسجيل في عدد من المباريات.

وقال: «في ذلك الوقت لم أكن أشعر بأنني سعيد في ميونيخ، شعرت كما لو أنني مع بايرن منذ موسم واحد فقط ولم أقدم للنادي شيئاً يذكر. لهذا فكرت بالرحيل»، مضيفاً: «كان الجميع تقريباً يوجِّه سهام الانتقاد إليّ».

وغمز ليفاندوفسكي من قناة هونيس والرئيس التنفيذي كارل-هاينتس رومينيغه ومسؤولون آخرون في النادي، معتبراً أنهم لم يدافعوا عنه كما يجب، مشدداً في الوقت ذاته على أن «قلبي بالكامل مع بايرن. لاحظت هنا في ميونيخ كم أن المشجعين يدعمونني وأدركت إلى أي حد يرغبون في بقائي».