تيري هنري مرشح لتدريب بوردو الفرنسي

المصدر: بوردو- أ ف ب

أصبح نجم كرة القدم السابق تيري هنري على أبواب تدريب نادي بوردو الفرنسي، الذي أوقف قبل أيام مدربه الأوروغوياني غوستافو بوييت، بعد مباراة واحدة على انطلاق الموسم.

ويبدو هنري، نجم منتخب فرنسا المتوج بلقب مونديال 1998 وأحد مساعدي الإسباني روبرتو مارتينيز في الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2018، الأقرب لتولي تدريب بوردو، ضمن لائحة من المرشحين ضمت لوران بلان، الألماني يورغن كلينسمان والإيطالي كلاوديو رانييري.

و أوردت صحيفة «20 دقيقة» أن مهاجم أرسنال السابق سيسافر إلى الولايات المتحدة للقاء تفاوضي مع مجموعة «جي إي سي بي» الأميركية للاستثمار التي ستستحوذ رسمياً على النادي بدءاً من 28 سبتمبر المقبل..