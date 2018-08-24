خطأ قانوني يُهدد مصير سانتوس في كأس ليبيرتادوريس

المصدر: أسونسيون - د ب أ

فتح اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونيمبول» أمس تحقيقاً مع نادي سانتوس البرازيلي على خلفية إشراك الأخير للاعب كارلوس سانشيز بشكل غير قانوني في مباراة الفريق أمام إندبيندينتي الأرجنتيني في ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس ليبيرتادوريس.

ولم يكشف «كونميبول» في بيانه بشأن التحقيق مع سانتوس عن أي تفاصيل تتعلق بالمخالفة التي وقع فيها الفريق البرازيلي، لكنه اكتفى ببيان بنود اللائحة التي تنظم مسألة إشراك اللاعبين في المباريات.

ويدرس نادي إندبيندينتي تقديم شكوى رسمية لكونميبول ليطالب باعتباره فائزاً في المباراة التي جرت أول من أمس الثلاثاء وانتهت بالتعادل السلبي، على خلفية قيام سانتوس بالدفع باللاعب الأوروغوياني بالمخالفة للوائح والقوانين التي تنظم هذه المسألة.