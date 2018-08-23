سان جيرمان قد يُجبر على بيع نيمار أو مبابي

المصدر: البيان الالكتروني

أفاد موقع "Onda Cero" بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" قد يجبر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا أو الفرنسي كيليان مبابي.

وذكر المصدر أن "اليويفا" سيعلن قريبا عن نتائج التحقيق الذي فتحه ضد سان جيرمان، حول مدى احترام الأخير لقانون اللعب المالي النظيف، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن الاتحاد الأوروبي سيطلب من سان جيرمان بيع نيمار أو مبابي، في حال ثبوت خرق الفريق لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأشار المصدر إلى أنه إذا رفض "البي إس جي" تنفيذ طلب "اليويفا"، فسيواجه خطر التعرض لغرامة كبيرة، وحظرا على أنشطته في سوق الانتقالات.

وأكد "Onda Cero" أن ريال مدريد مستعد لشراء أحد النجمين (نيمار أو مبابي) من الفريق الفرنسي، باعتبار أي منهما قد يتمكن من تعويض البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل عن النادي الملكي مؤخرا صوب يوفنتوس الإيطالي.

وتقدر القيمة السوقية لمبابي بحوالي 150 مليون يورو، فيما يبلغ سعر نيمار نحو 180 مليون يورو.

وكان سان جيرمان قد تعاقد مع نيمار ومبابي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وضم الأول من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، بينما جلب الثاني من موناكو على شكل إعارة مع خيار الشراء مقابل 180 مليون يورو.