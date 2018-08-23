الصين تهيمن على "أسياد 2018"

المصدر: أ ف ب

تجاوزت الصين الخميس عتبة الـ50 ميدالية ذهبية ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في أندونيسيا، بفارق كبير عن اليابان التي تحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.

ووصلت الرصيد الصيني الى 116 ميدالية (55 ذهبية، 40 فضية، و21 برونزية).

وكان العملاق القاري قد وصل الى عتبة الخمسين ميدالية ذهبية في وقت سابق اليوم، بإحراز كوان تشين ذهبية نهائي سباق الكاياك.

وبرز الرياضيون الصينيون بشكل خاص في السباحةK حيث أحرزوا 16 ذهبية، ورياضة الـ "ووشو"، إحدى الألعاب القتالية الصينية، حيث بات في رصيدهم عشر ذهبيات.

وفي التجذيف، حصل الصينيون على ست ذهبيات من أصل ثمان مخصصة لهذه الرياضة. وعززت الصين صدارتها لجدول الميداليات بفارق كبير أمام منافستها التقليدية اليابان ( 86 ميدالية بينها 25 ذهبية، 28 فضية، و33 برونزية).

وخطف نجم السباحة الصيني سون يانغ الثلاثاء الماضي الأضواء بإحرازه الثلاثية في 200، 400 و800 م حرة.

وتستمر "آسياد 2018" في مدينتي جاكرتا وباليمبانغ حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

يذكر أن الصين تصدرت الدورة السابقة hgعام 2014 في إنشيون الكورية الجنوبية برصيد 342 ميدالية (151 ذهبية، 108 فضيات و83 برونزية) بفارق كبير أمام الدولة المضيفة بمجموع 228 ميدالية (79 ذهبية، 70 فضية و79 برونزية). واليابان الثالثة (200 ميدالية بينها 47 ذهبية).