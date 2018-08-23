برشلونة يفتقد حارسه سيليسن

المصدر: برشلونة - أ ف ب

أعلن نادي برشلونة بطل إسبانيا في كرة القدم، أن حارسه البديل الهولندي ياسبر سيليسن سيغيب لفترة غير محددة؛ لتعرضه لإصابة في ضلعه خلال حصة تدريبية للنادي الكاتالوني أمس.

وأوضح النادي في بيان، أن سيليسن «تعرض لالتواء في العضلة الوربية (بين الأضلع الصدرية) على الجهة اليسرى. توافره للمباريات المقبلة يرتبط بتعافيه من هذه الإصابة». وانضم سيليسن (29 عاماً) إلى برشلونة عام 2016 قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، وهو الثاني في ترتيب حراس المرمى في النادي الكاتالوني خلف الألماني مارك- أندريه تير شتيغن.

على صعيد آخر، أفاد النادي الإسباني أن لاعب خط الوسط سيرغي سامبر (23 عاما) يعاني من التواء في الكاحل. وخاض سامبر الذي نشأ في صفوف الفئات العمرية للنادي الكاتالوني، 12 مباراة مع الفريق الأول، وأمضى الموسمين الماضيين معارا الى غرانادا ولاس بالماس تواليا.