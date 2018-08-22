كين:توتنهام لم يعد صغيراً

المصدر: لندن ــ وكالات

قال هاري كين مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا لكرة القدم، إن فريقه قطع خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة ووصل إلى المرحلة التي ينبغي فيها إحراز الألقاب لمواصلة التطور. وأبلغ كين وسائل إعلام بريطانية «نحن فريق قطع خطوات عملاقة في فترة قصيرة والسبيل الوحيد لمواصلة ذلك هو بدء الفوز بالألقاب. الفريق لم يعد صغيراً بأي شكل». وأضاف قائد إنجلترا «لقد وصلنا إلى عمر حيث أصبحنا أكثر خبرة ونريد الفوز. يجب أن نحاول أن نفعل ذلك».

وقال كين «أعتقد أننا وصلنا إلى قمة مستوانا. هذا الموسم الخامس للمدرب والكثير منا حضر كل تلك الفترة». وأضاف «عندما تملك فريقاً يعرف بعضه بعضاً على مدار هذه الفترة الطويلة فإن كل لاعب يعرف كيف يلعب باقي زملائه ويدرك كيفية تحفيز الجميع خارج الملعب وهذا ما نملكه».