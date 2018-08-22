فينغر: هنري يريد تدريب بوردو

المصدر: باريس - وكالات

لا يتعجل أرسين فينغر العودة إلى التدريب، لكن مدرب أرسنال السابق قال: إن المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري يرغب في قيادة بوردو. وقرر النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي إيقاف مدربه جوس بويت منذ أيام؛ بسبب تعليقه حول سياسة التعاقدات بالنادي بعد بيع المهاجم جايتان لابورد إلى مونبلييه. وقال فينغر لصحيفة كورس ماتن الفرنسية «نعم هو (هنري) يريد هذا المنصب. هو ذكي ويملك الإمكانيات».

وأضاف، «السؤال الذي نسأله لأنفسنا دائماً يتعلق بمدى استعداداتنا للتضحية بحياتنا للتدريب على المستوى الاحترافي». وأنهى فينغر في مايو الماضي مسيرة امتدت على مدار 22 عاماً في تدريب أرسنال. ولعب هنري تحت قيادة فينغر في النادي اللندني، بينما أصبح يعمل كمساعد مدرب بلجيكا في 2016 وكان ضمن الجهاز الفني للمنتخب الذي بلغ قبل نهائي كأس العالم.