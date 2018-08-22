هافيرتز يترقب دعوة «المانشافت»

المصدر: دوسلدورف - د ب أ

قال كاي هافيرتز اللاعب الشاب بصفوف فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم إنه يتوقع تواجده ضمن صفوف المنتخب الألماني «المانشافت» في كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020)، وذلك في ظل عملية إعادة التشكيل المتوقعة للمنتخب بعد صدمة الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال هافيرتز (‏‏19 عاما)‏‏ أمس، إنه يحاول منذ عامين تقديم العروض التي يمكن أن ينال بها إعجاب يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني.

وسجل هافيرتز ظهوره الأول في الدوري الألماني (بوندسليغا) وهو في السابعة عشرة من عمره، في عام 2016، وبات أصغر لاعب في التاريخ يشارك في 50 مباراة بالبوندسليغا.

وعن كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020)، قال هافيرتز «سيكون عمري حينذاك 21 عاماً. وفي هذا العمر يفترض أن يكون لديك الطموح للمشاركة في بطولة أوروبية».

ولكن هافيرتز اعترف أيضاً بأنه بحاجة إلى التطور، خاصة أمام المرمى، ويحتاج أيضاً إلى أن يستدعيه لوف إلى المنتخب، وذلك في ظل توقعات أن لوف سيضم مواهب شابة لتجديد دماء المنتخب.

وقال هافيرتز «بعد فترة ممتازة استمرت لموسم ونصف الموسم في البوندسليغا، من الطبيعي أن أطمح في المشاركة الدولية في المستقبل غير البعيد. لا أعاني من ضغوط، ولكنني أفكر بالأمر».