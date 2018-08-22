أتلتيكو يفتتح الموسم الثامن بالتعادل

افتتح أتلتيكو مدريد وصيف البطل، موسمه الثامن توالياً بقيادة المدرب سيميوني، بتعادل مع مضيفه القوي فالنسيا 1-1 في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.

وبدأ فريق سيميوني الموسم بقوة حين توج بالكأس السوبر الأوروبية للمرة الثانية بقيادته، وذلك بتغلبه على جاره ريال بطل دوري الأبطال بنتيجة 4-2.

وبدا «لوس روخيبلانكوس»، الذي خاض اللقاء بمشاركة الوافد الجديد الفرنسي الدولي توما ليمار القادم من موناكو مقابل 72 مليون يورو، في طريقهم لتأكيد بدايتهم القوية بعد تقدمهم على فالنسيا منذ الدقيقة 26 عبر أنخل كوريا. وأدرك «الخفافيش» التعادل بفضل رودريغو مورينو اثر تمريرة من الدنماركي دانيال واس (56). مدريد - أ ف ب