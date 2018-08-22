نجوم الكرة باللغة الصينية: «الطائر السحري» و«الفتى الحنون»

المصدر: شنغهاي - أ ف ب

في عالم الألقاب والأسماء البديلة، يعرف مسعود أوزيل بـ«الزوجة الخجول»، وجوزيه مورينيو بـ«الطائر السحري».

بمثل هذه الأسماء المبتكرة والغريبة يستحضر المشجعون الصينيون كنى لأبرز نجوم كرة القدم العالميين، الذين يحظون باهتمامهم، ويثيرون انتباههم.

هناك أيضاً «الفتى الحنون لبلاده» (كارلوس تيفيز)، و«الجرو الصغير» (كيليان مبابي)، و«الطائر العنيف» (باولينيو).

يتم التعبير عن اللغة الصينية باستخدام رموز اصطلاحية بدلاً من الأبجدية، ما يجعل من الصعب استخدام اللغة لترجمة بعض الأسماء الأجنبية.

ولم يحظَ الأرجنتيني تيفيز الدائم الترحال، بنجاح خلال 12 شهراً في الدوري الصيني مع شنغهاي شنهوا. عدم قدرته على الاستمرار في أي مكان خارج الأرجنتين منحه كنية «الفتى الحنون لبلاده».

أما الألماني أوزيل الذي أعلن أخيراً اعتزاله دولياً بسبب مزاعم رداً على «العنصرية وعدم الاحترام تجاهي»، فيكنى في الصين بـ«الزوجة الخجولة» بسبب خجله.