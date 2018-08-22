ليفربول يحصد العلامة الكاملة

المصدر: لندن- أ ف ب

حقق ليفربول فوزه الثاني في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وجاء على حساب مضيفه كريستال بالاس 2-0 في ختام المرحلة الثانية.

وخلافاً للمباراة الافتتاحية التي فاز بها على ضيفه وست هام برباعية نظيفة، عانى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب للوصول إلى شباك كريستال بالاس، لكنه حقق الأهم وخرج في نهاية المطاف بالنقاط الثلاث، محققاً فوزه الرابع توالياً على منافسه اللندني الذي لم يفز على «الحمر» في أرضه منذ نوفمبر 2014.

وانضم ليفربول إلى خمسة فرق أخرى خرجت منتصرة من المرحلتين الأوليين، هي مانشستر سيتي حامل اللقب وتشلسي وواتفورد وتوتنهام وبورنموث، فيما مُني كريستال بالاس بهزيمته الأولى بعد أن افتتح الموسم بالفوز على جاره العائد إلى دوري الأضواء فولهام 2-0.