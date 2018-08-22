«يويفا» يكرّم ديفيد بيكهام

المصدر: نيون -وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أمس، أن ديفيد بيكهام قائد إنجلترا السابق سينال جائزة الاتحاد تكريماً لمسيرته الحافلة وجهوده الإنسانية الكبيرة. ووصف «يويفا» بيكهام بأنه «رمز كروي حقيقي لجيله، كما أنقذت جهوده الإنسانية الحثيثة حياة الآلاف من الأطفال حول العالم ويجب الاحتفاء بذلك أيضاً».

مسيرة

وخاض بيكهام 762 مباراة على مستوى الأندية ومنتخب بلاده، وأحرز 130 هدفاً خلال مسيرته الحافلة على مدار أكثر من 20 عاماً.

وأحرز بيكهام لقب الدوري الإنجليزي ست مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، إضافة إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا مع فريق طفولته مانشستر يونايتد قبل أن يتوج بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد.

وقضى بيكهام فترة في لوس أنجليس غالاكسي، إضافة إلى إعارة مرتين قصيرتين في ميلانو قبل أن يختتم مسيرته في باريس سان جيرمان في 2013. وسيصبح بيكهام ثالث لاعب إنجليزي ينال هذه الجائزة بعد بوبي روبسون (2002) وبوبي تشارلتون (2009). وقال بيكهام: «إنه لشرف لي الحصول على جائزة الاتحاد الأوروبي». وخاض بيكهام 115 مباراة مع إنجلترا وسجل 17 هدفاً وظهر في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات.